Tantissimi sconti sono stati attivati nel periodo da Coop e Ipercoop, pronti per cercare di spingere i consumatori a recarsi in negozio, per avere la certezza di poter mettere le mani sui migliori prodotti di tecnologia, al giusto prezzo finale di vendita.

Ogni riduzione di prezzo è da considerarsi disponibile in esclusiva presso i negozi fisici, ricordiamo infatti che gli acquisti non sono effettuabili tramite il sito ufficiale dell’azienda, a differenza di quanto avevamo visto in passato. Le limitazioni terminano qui, poiché comunque i prezzi sono attivi in ogni regione del territorio, e senza vincoli sulle scorte.

Coop e Ipercoop: le nuove offerte sono da impazzire

Prezzi molto interessanti sono stati attivati da Coop e Ipercoop sulla tecnologia generale, con un piccolo focus sul mondo della telefonia mobile. In questo caso notiamo la presenza di alcuni modelli dall’elevato interesse commerciale, tutti però proposti a meno di 200 euro.

Il prodotto che maggiormente ha attirato la nostra attenzione è chiaramente il Samsung Galaxy A12, un dispositivo che viene commercializzato oggi a soli 149 euro, ed è impreziosito dall’interfaccia grafica di Samsung, affiancata da un discreto processore ed un comparto fotografico all’altezza della situazione. Più economici sono invece ZTE Blade A31 e Redmi 9AT, proposti al pubblico a prezzi rispettivamente di 69 e 99 euro; in questo caso, ovviamente, le aspettative generali saranno effettivamente ridotte. Tutte le altre offerte le potete visionare qui, premendo il seguente link.