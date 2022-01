I podcast sono generalmente supportati da spot audio, un abbonamento premium/Patreon o un mix dei due. Gli annunci audio sono in circolazione da molto tempo, ma non hanno lo stesso successo per i podcast e gli inserzionisti come gli annunci online o video perché non tutti coloro che sono interessati a un prodotto o servizio si ricorderebbero di cercarlo dopo aver ascoltato un lungo podcast. Spotify crede di avere una soluzione: i banner pubblicitari.

Spotify ha rapidamente ampliato le sue funzionalità di podcast e la programmazione esclusiva, con abbonamenti ai podcast premium resi disponibili in tutto il mondo a novembre e un nuovo sistema di valutazione lanciato a dicembre. Ora, l’azienda sta introducendo nuove funzionalità, in cui alcuni podcast con annunci in-show visualizzano un banner pubblicitario sotto il player, con un collegamento a qualunque cosa riguardasse l’annuncio.

Spotify: al momento il cambio avverrà solo negli Stati Uniti

Il nuovo design non aggiunge nuovi spot pubblicitari a un podcast, ma solo collegamenti chiaramente accessibili a qualunque cosa lo spettacolo stesse già pubblicizzando. Tuttavia, gli ascoltatori potrebbero essere insoddisfatti dell’esperienza del podcast su Spotify che diventa sempre più disordinata, soprattutto perché alcuni dei loro episodi preferiti sono disponibili solo su Spotify e non possono essere utilizzati con lettori alternativi.

Questo è lontano da un processo regolare. Le schede [Call-to-Action] verranno visualizzate nell’app non appena inizia la riproduzione di un annuncio podcast e riappariranno in seguito mentre esplori l’app Spotify, facilitando l’apprendimento di più sul marchio, sul prodotto o sul servizio che offri sentito durante l’ascolto.’

A partire da oggi, la nuova funzionalità è disponibile solo su alcuni podcast esclusivi di Spotify negli Stati Uniti. Non è chiaro quando (o se) Spotify renderà disponibile questa funzione per altri programmi.