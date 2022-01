TIM anche nel nuovo anno punta ad uno spazio sempre più centrale nel campo della streaming tv. Il gestore italiano ha deciso di garantire a tutti gli abbonati le migliori promozioni con TIMvision, la sua piattaforma esclusiva di streaming con migliaia di titoli di intrattenimento, cinema e serie tv tra produzioni locali ed internazionali.

TIM, per Natale Netflix si aggiunge alle offerte per calcio e sport

Anche nel 2022, le offerte di TIMvision saranno caratterizzate da interessanti partnership. Un primo accordo del gestore italiano è quello con DAZN, il portale che assicura la visione di tutte le partite della Serie A in esclusiva proprio per mezzo dello streaming. L’accesso a DAZN sarà garantito a tutti gli abbonati di TIM senza spese aggiuntive.

Speculare rispetto all’offerta base di TIMvision è anche la proposta relativa alla Champions League. In questa circostanza, oltre alla già citata partnership con DAZN, il provider italiano mette a disposizione di tutti i suoi abbonati anche un interessante accordo con Mediaset e con la sua piattaforma online Mediaset Infinity+.

Il costo di un piano di abbonamento con TIMvision, con inclusi DAZN e Netflix è di 29,99 euro. Gli abbonati che scelgono questo pacchetto avranno anche TIMvision Box senza costi aggiuntivi.

Per il nuovo anno, inoltre, TIM assicura un’altra sorpresa a tutti i clienti. Nel ticket di TIMvision saranno inclusi anche tutti i contenuti di Netflix, con serie tv e film italiani ed internazionali. Non cambia il costo previsto per il rinnovo mensile dell’offerta, che sarà quindi sempre di 29,99 euro.