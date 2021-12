Un nuovo smartphone a marchio Oppo è stato da poco presentato in veste ufficiale per il mercato cinese. Si tratta in particolare del muovo Oppo A11s, un device appartenente alla fascia medio-bassa del mercato mobile. Vediamo qui di seguito le sue caratteristiche principali.

Oppo annuncia ufficialmente in Cina il nuovo entry-level Oppo A11s: ecco le caratteristiche

Oppo A11s è il nuovo smartphone di fascia entry-level presentato in queste ore dal produttore cinese Oppo. Dal punto di vista estetico, questo device presenta comunque un design piuttosto moderno, con un ampio display con un foro laterale per la fotocamera anteriore e una backcover lucida con i bordi leggermente curvi.

Andando più nello specifico, la parte frontale è occupata da un display con tecnologia IPS LCD con una diagonale da 6.5 pollici in risoluzione HD+ e con una frequenza di aggiornamento pari a 90Hz. La backcover presenta invece tre fotocamere poste verticalmente e con sensori fotografici rispettivamente da 13, 2 e 2 MP. La fotocamera anteriore, come già detto, è posizionata in un foro ed è da 8 MP.

Le prestazioni di questo nuovo smartphone sono affidate al processore Snapdragon 460, il quale può contare su tagli di memoria da 4 e 8 GB di RAM e 64 e 128 GB di storage interno. Troviamo poi una batteria da ben 5000 mAh e con supporto alla ricarica rapida da 18W. Il sistema operativo, però, è ancora Android 10 con l’interfaccia utente ColorOS 7.2.

Prezzi e disponibilità

Oppo A11s è già disponibile all’acquisto in Cina nelle colorazioni White e Black ad un prezzo iniziale di circa 138 euro al cambio.