Postepay: arriva l'incubo truffa, ecco il messaggio phishing che svuota la carta

La solita trafila di Postepay quando arrivano delle truffe, è quella di avvisare gli utenti magari con un comunicato. Visto che ormai il pubblico legato alla celebre carta è abbastanza avvezzo a tale tipologia di truffa, serve semplicemente ricordare alcune cose.

La cosa importante sarà quella di non cliccare assolutamente sul link o collegamenti vari presenti all’interno del testo.

Postepay: ora la nuova truffa diventa impossibile da scoprire, ecco il messaggio da tenere alla larga

Succede ancora una volta che Postepay si ritrovi ad avere delle grane per via di una nuova truffa phishing. L’obiettivo dei malviventi questa volta è far credere ai poveri utenti che un blocco sia arrivato a distruggere la quiete della loro giornata. Per sbloccare il conto servirebbe dunque inserire di nuovo le credenziali, le quali invece finiranno nelle mani dei truffatori.

Gentile cliente (nome e cognome),

Ti comunichiamo che l’accesso e le funzioni del tuo conto Postepay Poste Italiane sono state temporaneamente disabilitate.

Questa misura è stata presa perchè hai ignorato la nostra precedente richiesta di effettuare la verifica obbligatoria del tuo profilo Online Banking.

Prima che riabilitiamo l’uso della tua carta abbiamo bisogno che ci confermi la tua identità compilando una serie di dati già inseriti sul nostro sito al momento della tua registrazione sul portale di Intesa.

Ti invitiamo a cliccare sul bottone seguente e seguire le indicazioni.

PROCEDI

Tieni presente che l’accesso ai servizi Intesa (tra quali, prelievi e pagamenti) e il loro utilizzo sono limitati finchè l’aggiornamento non viene effettuato correttamente.

Rimaniamo a tua disposizione per qualsiasi tipo di chiarimento e informazione!