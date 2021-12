È molto probabile che la prossima ondata di smartphone Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 includa l’imminente Xiaomi 12 e grazie ai rendering trapelati ci stiamo facendo un’idea di cosa aspettarci da questo prossimo dispositivo.

Sebbene il moniker ‘Mi’ sia stato abbandonato, a tutti gli effetti lo Xiaomi 12 sembra destinato a continuare la stirpe di Mi 11. L’ultima serie di rendering è stata gentilmente concessa da Steve Hemmerstoffer AKA OnLeaks, in collaborazione con Zoutons.

Xiaomi 12 potrebbe essere presentato a breve

Questi rendering di Xiaomi 12 suggeriscono che questa volta vedremo un dispositivo più piccolo con un display curvo da 6,2 pollici proposto con una risoluzione FHD+. Questo è un passo indietro rispetto al Mi 11 che ha un ampio display QHD+ da 6,81 pollici. Il passaggio a un display curvo potrebbe rivelarsi impopolare e non sono stati condivisi dettagli sulla frequenza di aggiornamento. Tuttavia, i rendering mostrano che è probabile che vedremo un foro posizionato centralmente per la fotocamera dello Xiaomi 12.

Nella parte posteriore, c’è spazio per una configurazione a tripla fotocamera che sembra stranamente simile allo Xiaomi Mi 10T Pro che è stato rilasciato più di un anno fa alla fine del 2020. Per chi non ha familiarità con quello smartphone, c’è un grande obiettivo circolare in un layout con ritagli più piccoli per gli obiettivi secondari e terziari più flash LED. Potremmo persino vedere una configurazione principale della fotocamera da 50 megapixel, ma nessuna informazione è stata condivisa sugli altri obiettivi.

I rendering di Xiaomi 12 non possono confermare le dimensioni della batteria, ma OnLeaks suggerisce che vedremo una cella interna da 5.000 mAh che, in base ai dispositivi precedenti, è altamente probabile che includa la ricarica rapida tramite USB-C fino a 100 W. Altre specifiche erano scarse, ma anche qui è previsto il processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1.

Nessuna informazione sulla data di rilascio è stata condivisa, ma il rapporto originale rivela che potrebbero arrivare da un momento all’altro.