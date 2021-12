La preparazione al debutto della serie Galaxy S22 sarà affascinante mentre cerchiamo di capire come Samsung intende posizionare l’S22 Ultra premium rispetto ai migliori telefoni Android del 2022. Una nuova perdita, tuttavia, rivela quanto sarà sorprendentemente distinto il device dalle precedenti versioni S22.

Tre dispositivi fittizi Galaxy S22 sono mostrati fianco a fianco in un video caricato da OnLeaks. La prima cosa che noterai guardando il video è quanto sia diverso il Galaxy S22 Ultra dagli altri. Mentre il design generale è più simile al Galaxy Note 20 Ultra, il modulo della fotocamera posteriore cambia in favore di un design più snello.

Galaxy S22 Ultra: il device potrebbe arrivare con un altro nome

Nel frattempo, il Galaxy S22 e S22+ hanno lo stesso dosso della fotocamera posteriore dei loro predecessori. Tuttavia, sono presentati con una finitura lucida piuttosto che con la finitura opaca trovata sull’Ultra. La cornice sembra anche essere sostanzialmente più piatta, il che corrisponde alle precedenti immagini trapelate e afferma che avrebbe un aspetto in stile iPhone 13.

Sebbene non sia chiaro come verrà chiamato il modello Ultra più grande, i modelli fittizi mostrano che Samsung potrebbe tentare di far risaltare lo smartphone dagli altri modelli, almeno esteticamente. Mentre l’anno volge al termine, non rimane molto tempo prima che Samsung sveli la serie Galaxy S22 alla fine di gennaio o all’inizio di febbraio. Ciò significa che ci saranno molte più perdite, quindi non dovremo aspettare molto per saperne di più sui piani di Samsung.

La società potrebbe annunciare un evento Unpacked entro l’inizio del 2022, con nuovi dettagli in merito alla sua prossima serie di smartphone.