L’operatore telefonico TIM ha da poco rilasciato una bella iniziativa molto interessante soprattutto per tutti gli utenti amanti del mondo del calcio e dello sport in generale. Per alcuni clienti di rete fissa, sarà offerto gratuitamente per un mese il pacchetto TIMVISION Calcio e Sport, che include quindi l’accesso a DAZN e a Infinity+.

TIM offre in regalo ad alcuni utenti di rete fissa TIMVISION Calcio e Sport con incluso DAZN

Una bella sorpresa è in arrivo per alcuni clienti del noto operatore telefonico. Come già accennato, infatti, a partire dal 14 dicembre 2021 TIM sta offrendo ad alcuni suoi clienti il pacchetto TIMVISION Calcio e Sport per un mese. Questo pacchetto sarà offerto gratuitamente fino al prossimo 19 gennaio 2022.

Con TIMVISION Calcio e Sport sono inclusi l’accesso a DAZN e a Infinity+, i quali permettono di usufruire di numerosi contenuti. Tra questi, sono inclusi la Serie A, la Serie B, l’Europa League, La Liga e il Football americano NFL, il campionato automobilistico Indycar, la Boxe, le partite della Uefa Women’s Champions League, la English Football League, MMA, MotoGP, Moto2, Moto3film, cartoni e serie tv anche in lingua originale con sottotitoli e le partite della UEFA Champions League. Al termine del mese gratuito, l’abbonamento al pacchetto verrà disattivato in maniera totalmente automatica.

L’operatore telefonico TIM, in particolare, invierà una email agli utenti coinvolti nell’iniziativa. All’interno di questa email sarà presente un link con il quale gli utenti potranno aderire all’iniziativa e potranno quindi attivare il mese di visione gratuita a TIMVISION Calcio e Sport.