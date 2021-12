Vivo non finisce mai di stupire. Il noto produttore cinese sta infatti continuando ad aggiornare il suo catalogo di dispositivi e questa volta ha annunciato un nuovo smartphone di fascia media. Si tratta in particolare del nuovo Vivo Y55s 5G, il quale può contare su una batteria davvero super da 6000 mAh.

Vivo presenta Vivo Y55s 5G, il nuovo battery phone con una batteria da ben 6000 mAh

Correva l’anno 2017 quando Vivo presentò ufficialmente uno smartphone con il nome di Vivo Y55s. Tuttavia, come già accennato, il produttore cinese ha da poco presentato ufficialmente in Cina un nuovo smartphone con lo stesso nome, ma che risulta ovviamente totalmente diverso.

Il nome preciso, in particolare, è Vivo Y55s 5G, dato che lo smartphone è in grado di supportare le reti di quinta generazione. Sotto alla scocca è infatti presente il processore MediaTek Dimensity 700 e quest’ultimo viene supportato da 8 GB di memoria RAM e 128 GB di storage interno.

Come già detto, poi, il nuovo device di casa Vivo promette di essere un vero e proprio battery phone. Troviamo infatti una batteria con una capienza davvero esagerata da 6000 mAh. Quest’ultima supporta inoltre la ricarica rapida da 18W tramite porta di ricarica USB Type C. Sul fronte, infine, lo smartphone dispone di un display IPS LCD da 6.58 pollici in risoluzione FullHD+, mentre la backcover posteriore ospita due fotocamere con un sensore principale da 50 megapixel e un secondo sensore da 2 megapixel.

Il nuovo Vivo Y55s 5G è al momento distribuito in Cina ad un prezzo al cambio di circa 236 euro al cambio.