Il produttore cinese Vivo ha intenzione di conquistare la fascia media del mercato. In queste ultime settimane, infatti, ha presentato numerosi smartphone e l’ultimo di questi è il nuovo medio di gamma Vivo Y54s 5G. Quest’ultimo si caratterizza per la presenza di un processore di casa MediaTek con supporto al 5G. Vediamo qui di seguito le sue caratteristiche principali.

Vivo annuncia il nuovo mid-range Vivo Y54s con a bordo il professore MediaTek Dimensity 700

Vivo Y54s 5G è il nuovo smartphone di fascia media presentato dal noto produttore cinese. A bordo di questo dispositivo troviamo uno degli ultimi processori di casa MediaTek di fascia media con supporto al 5G, ovvero il SoC MediaTek Dimensity 700. Come tagli di memoria, troviamo 6 GB di RAM (espandibili virtualmente di ulteriori 2 GB) e 128 GB di storage interno di tipo UFS 2.1.

La parte frontale dello smartphone è occupata da un ampio schermo con tecnologia IPS LCD con una diagonale da 6.51 pollici e con un notch a goccia a forma di V che ospita una fotocamera per iselfie da 8 megapixel. A differenza del predecessore, tuttavia, la frequenza di aggiornamento si ferma ai 60Hz. Sul retro troviamo invece due fotocamere rispettivamente da 13 e 2 megapixel accompagnate da un piccolo flashLED. Non mancano poi una batteria da 5000 mAh con ricarica rapida da 18W tramite porta USB Type C, il jack audio e un sensore biometrico laterale.

Prezzi e disponibilità

Il nuovo Vivo Y54s è per il momento distribuito per il mercato cinese nelle colorazioni Blue e Gray ad un prezzo di circa 235 euro al cambio.