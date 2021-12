Il volantino che MediaWorld ha deciso di lanciare in occasione delle festività Natalizie, appare essere come una delle migliori campagne promozionali del periodo, riuscendo di diritto a ritagliarsi un grande spazio nel cuore degli utenti che da tempo stavano cercando di risparmiare al massimo.

Il rapporto qualità/prezzo dei prodotti effettivamente disponibili è decisamente conveniente, infatti i clienti si ritrovano a poter approfittare di numerose offerte speciali, con possibilità di acquisto anche direttamente dal divano di casa propria, e spedizione a pagamento presso l’abitazione designata. Tutti gli ordini del valore superiore ai 199 euro, lo ricordiamo, prevedono anche la possibilità di richiedere la rateizzazione senza interessi, definita comunemente Tasso Zero.

MediaWorld: il volantino con le occasioni da non perdere

Il meccanismo che regola il nuovo volantino di mediaWorld è assolutamente interessante, anche se comunque già lo avevamo visto ed apprezzato in passato. L’idea è di lasciare libera scelta al consumatore, permettendogli di acquistare praticamente ciò che vuole, e promettendo in cambio uno sconto fisso al momento del completamento dell’ordine.

I tagli di spesa sono i seguenti: 500, 750, 1000 e 2000 euro, per uno sconto immediato e fisso di 50, 100, 200 e 400 euro. Come immaginerete, le riduzioni non sono cumulabili, e coinvolgono praticamente tutte le categorie merceologiche, senza limitazioni particolari o vincoli da rispettare. La campagna promozionale descritta nell’articolo è da considerarsi valida fino all’8 dicembre, i dettagli li potete visualizzare direttamente a questo link speciale, con possibilità di acquisto in negozio o sul sito ufficiale.