TIM conferma il suo catalogo mai così ricco anche per le offerte che riguardano la streaming tv. Attraverso il servizio TIMvision, gli abbonati del gestore italiano possono accedere ad un ticket mai così completo che prevede la presenza della Serie A, della Champions League e di altre importanti competizioni sportive.

TIM, anche Netflix nelle offerte per calcio e sport

Il fiore all’occhiello di TIMvision per questa stagione televisiva è senza dubbio la partnership strategica con DAZN. Proprio in virtù di quest’accordo tutti i clienti avranno la possibilità di accedere alla Serie A in streaming. L’offerta base oltre alla Serie A contempla anche tutti i contenuti originali disponibili su TIMvision, tra produzioni italiane ed internazionali.

Al tempo stesso, oltre alla Serie A, gli abbonati di TIM potranno anche accedere a tutte le partite delle prossime edizioni di Champions League. Il provider italiano, infatti in aggiunta all’accordo con DAZN potranno anche attivare un profilo per i contenuti pay di Mediaset. All’interno del pacchetto di TIMvision saranno quindi disponibili anche tutti i contenuti di Mediaset Infinity+.

Il prezzo della promozione base di TIM nel campo dello streaming è di soli 29,99 euro ogni trenta giorni. In aggiunta a tutto ciò gli utenti riceveranno anche il decoder TIMvision Box senza costi aggiuntivi.

Come ulteriore occasione speciale, nel mese di Novembre, TIM aggiunge nel suo pacchetto base per lo streaming anche i contenuti di Netflix. Ciò significa che gli abbonati che attivano un piano per sport e calcio potranno anche accedere ai film ed alle serie tv di Netflix completamente gratis.