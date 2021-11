iliad-aumenti-in-corso-solo-se-vuoi-aumentare-i-giga

La cosa che più spaventa i clienti di un operatore sono gli SMS che comunicano fastidiose rimodulazioni. Molti provider sono ormai soliti con questa pratica, rendendo la vita difficile ai propri utenti. Questi sono poi costretti o a pagare di più, oppure a cambiare operatore facendo valere il diritto di recesso anticipato. Non è questo il caso di Iliad dove gli aumenti si attivano solo se il cliente vuole aumentare i Giga. Molti infatti si sono dimenticati, ma è ancora valido il cambio offerta. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Iliad: nessun aumento ma solo il cambio offerta per chi vuole

Sembra che per ora Iliad si stia comportando bene. Al contrario di alcuni suoi concorrenti, come ad esempio Vodafone che attiva aumenti a tutto spiano, il suo “Per sempre” è veritiero e la soddisfazione cliente risulta essere molto alta.

Quindi, se parliamo di aumenti con Iliad dobbiamo solo intendere la volontà di un suo cliente di passare a una tariffa superiore dell’operatore per aumentare i Giga offerti al mese. Questa è una possibilità molto interessante per chi vuole partire in “sordina”, quindi con meno Giga, per poi capire quanti realmente gliene possono servire mensilmente.

Una volta appurato che non gli bastano, l’utente può tranquillamente effettuare un upgrade con Iliad senza dovere pagare alcun costo aggiuntivo se non la differenza in surplus della tariffa telefonica rispetto alla precedente.

Perché questa scelta e come poter cambiare offerta? Ce lo spiega in modo chiaro e sintetico una nota ufficiale dell’operatore francese pubblicata proprio in occasione dell’inaugurazione di questa nuova opzione a inizio settembre:

“Molti utenti Iliad hanno richiesto questa funzionalità per poter approfittare delle offerte sempre più generose lanciate dall’operatore. E Iliad, da sempre all’ascolto dei propri utenti, comunica con grande soddisfazione l’implementazione di questa nuova funzionalità che in modo totalmente gratuito e in pochissimi click, permette a tutti gli utenti iliad di accedere all’offerta di punta direttamente online tramite la propria Area Personale, accessibile dal sito di Iliad“.