WhatsApp: 3 funzionalità segrete che dovreste conoscere, cambierà tutto

Come per ogni utente che si rapporti ad uno smartphone ogni giorno, WhatsApp riveste un’importanza fondamentale. Non si tratta solo di mero passatempo o divertimento, ma di una vera e propria utilità dalla quale oggi è difficile prescindere in vari ambiti. Sia per quanto riguarda la vita di tutti i giorni che per quanto riguarda il mondo del lavoro, WhatsApp risulta una vera e propria manna dal cielo, la quale riduce di molto i tempi che intercorrerebbero tra una comunicazione e l’altra.

Ci sono poi tante funzionalità che sono arrivate in seguito ad arricchire un panorama già abbastanza vasto e importante. Queste sono conosciute da tutti e sono interne all’applicazione stessa, anche se ne esistono alcune all’esterno.

WhatsApp: queste tre funzionalità di terze parti possono essere fondamentali

Una delle funzioni più interessanti per quanto riguarda le applicazioni di terze parti è Unseen, la quale offre l’opportunità di passare da invisibili su WhatsApp. Utilizzando questo applicativo potrete leggere tutti i messaggi al di fuori dell’applicazione ufficiale e quindi non risultare online. Inoltre neanche il vostro ultimo accesso verrà registrato.

Un’altra applicazione fantastica per quanto riguarda WhatsApp è Whats Tracker. Dal nome si capisce che si tratta di un modo per tracciare l’attività di altri utenti, in questo caso i movimenti che riguardano l’orario di entrata e l’orario di uscita. Riceverete una notifica istantanea qualora uno dei vostri contatti che avete deciso di monitorare sceglierà di entrare o uscire.

Infine c’è WAMR. Questa è un’applicazione in grado di recuperare tutti i messaggi che trovate eliminati di proposito all’interno della vostra chat.