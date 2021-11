Amazon ha lanciato un nuovo strumento di ritaglio video intelligente per la sua piattaforma Prime Video, che consente ai suoi abbonati di promuovere indirettamente i contenuti dell’azienda condividendo le loro scene preferite sui social media. La funzione copre Amazon Originals ed è limitata ai clienti negli Stati Uniti e, almeno per un po’, agli utenti che guardano Prime Video su iOS.

La nuova funzionalità Prime Video è alimentata dalla tecnologia X-Ray di Amazon. Supponendo che tu stia guardando uno spettacolo Amazon Original tramite l’app Prime Video iOS dell’azienda, puoi toccare lo schermo per visualizzare la vista a raggi X. L’interfaccia ora include un’opzione ‘Condividi una clip’ che, quando viene toccata, attiva le funzionalità di editing video.

Prime video: l’editing video creerà una clip di 30 secondi

L’app Prime Video creerà automaticamente un video clip dagli ultimi 30 secondi di filmati guardati. Gli utenti possono quindi scorrere manualmente il clip video e tagliare la sezione che desiderano condividere con gli altri.

L’app aggiunge una filigrana Prime Video alla clip e supporta la condivisione diretta su determinate piattaforme di social media e app di messaggistica, tra cui Instagram, WhatsApp, Facebook, Twitter, iMessage e Messenger. Non sembra esserci un’opzione per salvare direttamente il video clip in modo che possa essere caricato su altre piattaforme.

Il lancio iniziale è limitato solo a determinati spettacoli Amazon Original; tuttavia, in futuro anche altri spettacoli e film di Amazon Original supporteranno la condivisione di videoclip. Amazon non ha detto nulla sui piani per rilasciare la stessa funzione di condivisione di video clip nell’app Prime Video per Android, quindi non è chiaro se ci siano piani per espandere l’opzione oltre l’iPhone.