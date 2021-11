Le offerte attivate da Esselunga sono assolutamente incredibili, e possono davvero spingere gli utenti ad acquistare nuovi prodotti di tecnologia, riuscendo nel contempo a spendere molto meno di quanto effettivamente previsto di listino.

Il risparmio da Esselunga è dietro l’angolo per milioni di noi, infatti l’accessibilità della campagna risulta essere estesa in ogni singolo negozio in Italia, in modo da poter acquistare recandosi praticamente ovunque sul territorio nazionale (ma non sul sito ufficiale). In parallelo è bene ricordare che ogni prodotto viene commercializzato con garanzia legale della durata di 24 mesi, e che le scorte effettivamente distribuite sono estremamente limitate; ciò sta a significare che purtroppo potrebbero terminare prima del previsto, o della data di scadenza della campagna stessa.

Esselunga: gli sconti sono i migliori dell’anno

Uno dei migliori volantini dell’anno di Esselunga la vede proporre al pubblico l’acquisto dell’Oppo Find X3 Lite, un modello appartenente alla fascia media della telefonia mobile, caratterizzato però da specifiche che lo rendono uno dei più interessanti del segmento under 300 euro.

Per comprenderne appieno le potenzialità, conosciamone da vicino la scheda tecnica; questa racconta di un prodotto con display da 6,4 pollici di diagonale (AMOLED fullHD+), un processore Qualcomm Snapdragon 765G, 8GB di RAM e 128GB di memoria interna espandibili, batteria da 4300mAh (con ricarica rapida a 65 watt), 4 fotocamere posteriori (con principale da 64 megapixel), per finire con chip NFC, audio dolby atmos e connettività 5G.