Dallo scorso 10 novembre fino ad oggi, venerdì 12 novembre 2021, l’operatore Tim propone 100 GB di traffico internet per tre mesi attivando il proprio servizio Ricarica Automatica.

Nel corso dello scorso mese è già stata proposta varie volte, quindi non possiamo escludere che la proroghi anche nelle prossime ore. Ricordiamoci insieme cosa prevede.

Tim: ultimo giorno per Ricarica Automatica con 100 GB per tre mesi

Attivando il servizio Ricarica Automatica di Tim, il cliente non dovrà più ricordarsi di ricaricare il credito della propria SIM Card prima del rinnovo della propria offerta, ci penserà l’operatore a fare questo. Per per ogni ricarica viene anche inviato un apposito SMS con l’importo erogato, con possibilità di visualizzare lo storico sull’app MyTIM. Come spiegato anche le scorse volte, per ricevere una ricarica in automatico dovranno verificarsi alcune condizioni.

La prima è la Ricarica su base rinnovo, ovvero entro le 24 ore precedenti al rinnovo viene erogata una ricarica pari al costo dell’offerta. Le offerte con rinnovo inferiore a 2 euro, in questo caso, non sono compatibili. La seconda opzione è la Ricarica su base soglia che, ogni volta che il credito residuo scende sotto la soglia di 3 euro viene erogata una ricarica pari a 5 euro. È previsto un limite massimo di 15 euro di ricariche mensili.

Gli utenti che vogliono attivare il servizio possono recarsi in negozio, accedere al sito ufficiale di TIM o utilizzare l’app dell’operatore. Il cliente può anche disattivare il servizio gratuitamente e in qualsiasi momento, tramite MyTIM o contattando il servizio clienti 119.