La Casa di Carta 5: un video non rivela il finale ma l’apocalisse

La Casa di Carta 5 Volume 2 è agli sgoccioli, manca meno di un mese agli ultimi 5 episodi. Un nuovo video però non rivela il finale, ma l'apocalisse. Cosa sta succedendo alla banda? Chi si salverà dalla furia degli eventi che si susseguono nelle immagini della clip realizzata da Netflix per anticipare quello che succederà nel finale di stagione di questa Serie TV? Scopriamolo insieme cercando di decifrare cosa il colosso dello streaming on demand vuole dirci con questo trailer ufficiale.