Oro o salvezza? Chi salverà la banda assediata dall’esercito nella Banca di Spagna? Ecco a voi il nuovissimo trailer appena pubblicato da Netflix de La Casa di Carta 5 Volume 2. Un’anticipazione degli ultimi cinque episodi di questa incredibile serie TV che ne decreteranno la fine definitiva. Un video che, in meno di due minuti, rivela l’impensabile. Scopriamo insieme tutti i dettagli che faranno del finale di stagione un’opera d’arte o un trash spaventoso.

La Casa di Carta 5: il nuovo trailer del Volume 2 rivela la fine della rapina

Gli ultimi cinque episodi segneranno la fine della rapina più famosa al mondo, quella della banda guidata dal Professore. Nuove sfide dovranno essere affrontate dai protagonisti de La Casa di Carta 5 nel Volume 2 di questa serie TV Netflix.

Da quanto si evince dalle immagini del nuovissimo trailer, da poco pubblicato sul canale ufficiale YouTube del colosso dello streaming, non sarà di certo una passeggiata portare a casa la pelle per la banda. Ma anche per il Professore, visto che scenderà in campo con loro per proteggerli dalle innumerevoli minacce che metteranno a rischio la vita dei superstiti.

Por Nairobi, por Tokio, por la banda… La batalla final llega en un mes. #LCDP5 For Nairobi, for Tokyo, for the gang… The final battle begins in one month. #MoneyHeist5 pic.twitter.com/VWkocmMxVJ — La Casa de Papel (@lacasadepapel) November 3, 2021

Resta comunque ancora in sospeso il ruolo che avrà il figlio di Berlino nell’ultima stagione de La Casa di Carta. Sarà lui a portare in salvo la banda e il Professore dalla situazione difficile in cui si trovano? Ovviamente di lui nessun accenno nell’ultimissimo trailer. Quindi dovremo aspettare l’arrivo dei nuovi e ultimi episodi in programma per il 3 dicembre 2021.

Il più grande colpo di tutti i tempi sta per concludersi. La stagione finale di #LCDP è in arrivo il 3 dicembre su Netflix pic.twitter.com/F9vk9Gm0D3 — Netflix Italia (@NetflixIT) November 3, 2021

Ovviamente tutti i fan sono sulle spine, ma allo stesso tempo sono amareggiati dal fatto che dopo questi 5 episodi non ci sarà più un seguito a questa serie TV che ha fatto la storia di Netflix. Speriamo almeno che possa mantenersi sul livello medio alto delle penultime stagioni. La paura è che tutto si trasformi in un trash osceno e surreale. Per ora però si tratta solo di ipotesi. Intanto che attendiamo La Casa di Carta 5 Volume 2 gustiamoci il trailer ufficiale.