Le offerte di Coop e Ipercoop non finiscono mai di stupire, gli utenti che sceglieranno di collegarsi al sito ufficiale delle aziende, potranno acquistare ottimi prodotti di tecnologia mobile, quindi smartphone, a prezzi quasi concorrenziali, rispetto ai listini del periodo.

Come avete potuto intendere dal paragrafo precedente, le riduzioni sono applicate solamente per acquisti effettuati tramite l’e-commerce, i quali comunque prevedono la spedizione gratuita per ogni spesa del valore superiore di 19 euro, una limitazione davvero minima, in confronto a quanto effettivamente promesso.

Coop e Ipercoop: vi attendono offerte da non perdere

I prodotti in promozione da Coop e Ipercoop sono perlopiù collocati nella fascia intermedia della telefonia mobile, sono tutti modelli in vendita a meno di 400 euro, i quali garantiscono comunque discrete prestazioni generali. Le occasioni da non perdere toccano perlopiù Apple iPhone SE 2020, Realme C21, Xiaomi Redmi 9A, Apple iPhone 7, Alcatel 3X 2020, Xiaomi Mi 11 Lite o anche Galaxy A21s.

Non mancano soluzioni legate alla fascia alta dello stesso segmento, sebbene in questo caso i prezzi siano pericolosamente vicini al listino attuale, parliamo infatti del trittico Galaxy S21, S21+ e S21 Ultra 5G, in vendita rispettivamente a 879, 1079 e 1329 euro.

Ogni prodotto elencato nel nostro articolo, e disponibile su Coop e Ipercoop, risulta essere distribuito nella sua variante no brand, ovvero gli aggiornamenti sono più tempestivi, e vengono rilasciati direttamente dal produttore, non da un operatore telefonico qualsiasi. I dettagli sono raccolti sul sito ufficiale dell’azienda.