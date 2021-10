I prezzi attivati da Carrefour nel proprio volantino sono assolutamente invidiabili, gli utenti si ritrovano a fronteggiare una campagna promozionale con la quale risparmiare è molto più semplice del previsto, grazie a prodotti di alta qualità.

Tutti gli acquisti, come era lecito immaginarsi, possono necessariamente essere completati in ogni negozio sparso per il territorio, senza vincoli o limitazioni di alcun tipo, ricordando comunque che i medesimi prezzi non sono stati attivati online sul sito ufficiale. I prodotti possono anche essere acquistati con rateizzazione senza interessi, o meglio definita Tasso Zero, e pagamento automatico tramite conto corrente bancario.

Carrefour: questi sconti sono incredibili

Carrefour continua a stupire con una campagna promozionale che punta tutto su un dispositivo Apple, in particolare uno smartphone. Stiamo parlando di Apple iPhone 12, il prodotto più in voga nell’ultimo anno, oggi finalmente disponibile a 749 euro, per l’acquisto della versione che prevede 128GB di memoria interna.

Per cercare di capire se ancora vale la pena acquistarlo, scopriamo nel dettaglio la scheda tecnica; il prodotto presenta un display OLED da 6,1 pollici di diagonale, con processore A14 Bionic e soli 4GB di RAM. Lo sblocco può avvenire tramite il sensore per le impronte digitali o il viso, ma il punto forte è chiaramente il comparto fotografico, composto da 2 sensori da 12 megapixel, dalle prestazioni e dalla resa notevoli.

Le restanti specifiche tecniche, e tutti i dettagli in merito all’acquisto del prodotto, sono effettivamente disponibili sul sito ufficiale dell’azienda.