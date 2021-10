Il nuovo volantino Coop e Ipercoop ha offerte davvero specialissime, pensate appositamente per gli utenti che vogliono il massimo con il minimo sforzo, garantendo nel contempo la possibilità di accedere ad alcuni ottimi prodotti di tecnologia generale.

Risparmiare con Coop e Ipercoop è semplicissimo, per raggiungere gli acquisti basta infatti recarsi in un qualsiasi negozio, senza distinzioni o limitazioni di alcun tipo. Gli utenti hanno la possibilità di mettere le mani su prodotti commercializzati con garanzia di 24 mesi, la quale copre solamente i difetti di fabbrica, non altro tipo di danni accidentali causati dai consumatori.

Coop e Ipercoop: arrivano i nuovi sconti speciali

Le offerte di Coop e Ipercoop possono davvero far sognare gli utenti, in particolare coloro che sono disposti a spendere pochissimo sull’acquisto di un nuovo smartphone; all’interno del volantino si possono scovare occasioni legate ad alcuni modelli economici, tra cui troviamo il Samsung Galaxy A22.

Quest’ultimo risulta essere in vendita a 179 euro, un prezzo complessivamente di tutto rispetto, per le prestazioni offerte dal processore octa-core, i 4GB di RAM ed i 64GB di memoria interna. Le altre specifiche tecniche parlano di un prodotto da 6,6 pollici di diagonale, il cui display ha risoluzione FHD+, con sensore per le impronte digitali, riconoscimento del viso 2D, e sopratutto batteria da ben 5000mAh. Quest’ultima rappresenta il fulcro centrale del prodotto, infatti garantisce una autonomia decisamente superiore alle più rosee aspettative, promettendo un utilizzo prolungato nel corso della settimana.