Ogni giorno si sente parlare sempre più di persone truffate con una chiamata ricevuta tramite un Call Center. Purtroppo ogni giorno partono migliaia di queste chiamata che cercano vittime a cui svuotare i conti correnti.

Call Center: come difendersi da queste truffe

Oggi vi parliamo di alcuni semplici consigli per evitare qualsiasi problema. Vi basterà seguirli e nessun Call Center vi potrà più truffare.

Evitate di pronunciare le parole Si e No. Queste possono essere facilmente riprodotte in punti diversi della chiamata. Così faranno figurare la vostra accettazione di un finto contratto. Infatti non sembra lo scopo è rubare i soldi in modo diretto, ma per farlo utilizzano dei finti contratti per servizi che dovrete poi pagare.

Non comunicate identità o altri dati sensibili se ricevete chiamate da un Call Center senza preavviso. Quando si tratta di chiamate importanti che prevedono la comunicazione di informazioni importanti, verrete sicuramente avvisati in anticipo.

Come avrete potuto notare non si tratta di accorgimenti così difficili da seguire. Mettendoli in pratica però potrete evitare di perdere i vostri dati o i vostri soldi.