Ogni giorno bisogna stare sempre più attenti alle chiamate che riceviamo dai Call Center. Spesso si tratta di chiamate truffaldine, fatte solo ed esclusivamente per rubarci dati sensibili e svuotare i nostri conti correnti.

Call Center: come difendersi da un tentativo di truffa

Difendersi da questi tentativi di truffa non è così difficile, per farlo vi basterà seguire dei semplici consigli. Così facendo potrete subito notare se il Call Center che vi ha chiamato sta cercando di truffarvi o meno.

Evitate di pronunciare le parole Si e No. Queste possono essere facilmente riprodotte in punti diversi della chiamata. Così faranno figurare la vostra accettazione di un finto contratto. Infatti non sembra lo scopo è rubare i soldi in modo diretto, ma per farlo utilizzano dei finti contratti per servizi che dovrete poi pagare.

Non comunicate identità o altri dati sensibili se ricevete chiamate da un Call Center senza preavviso. Quando si tratta di chiamate importanti che prevedono la comunicazione di informazioni importanti, verrete sicuramente avvisati in anticipo.

Sono consigli estremamente semplici da seguire. Teneteli bene a mente e vedrete che nessuno d’ora in poi potrà imbrogliarvi.