Iliad: secondo Ipsos è tra i migliori operatori telefonici in Italia

Secondo recenti dati Ipsos, Iliad è risultato tra i migliori operatori telefonici in Italia. Nella guerra al prezzo ecco chi riesce a unire non solo convenienza, ma anche trasparenza, qualità di rete e connessione. A dimostrarlo è un buon 96% di clienti che si ritiene soddisfatto. Non solo, addirittura oltre il 50% degli utenti intervistati consiglierebbero a parenti e amici questo provider. Scopriamo insieme i dettagli e le offerte che mette in campo Iliad.