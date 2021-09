Iliad: 80GB in 4G e 120GB in 5G, ecco come avere la seconda gratis

Iliad è diventato un colosso non di certo per caso, vista la sua grande attività nel mondo della telefonia mobile. Fin da quando è arrivato questo gestore è riuscito addirittura a mettere in grande difficoltà colossi come TIM e Vodafone che oggi stanno cercando qualsiasi modo pur di recuperare alcuni degli utenti scappati via.

La colpa, se così si può definire, di tutto questo è da attribuire a Iliad, vero e proprio mostro del mercato mobile che con i suoi prezzi e con i suoi contenuti ha praticamente spezzato il dominio di chiunque. Le sue offerte infatti parlano da sole, con tanti giga disponibili ma soprattutto con prezzi bassi che durano per sempre nel tempo. È questo l’esempio delle due promo attualmente disponibili sul sito ufficiale, tra le quali c’è anche quella da 120 giga con il 5G gratis. Proprio quest’ultima può essere sottoscritta gratis da coloro che hanno già un’offerta con Iliad che pagano 9,99 €, stesso prezzo della Giga 120.

Iliad: se pagate 9,99 € con il gestore potete avere 120 giga e il 5G gratis

“Molti utenti Iliad hanno richiesto questa funzionalità per poter approfittare delle offerte sempre più generose lanciate dall’operatore e Iliad, da sempre all’ascolto dei propri utenti, comunica con grande soddisfazione l’implementazione di questa nuova funzionalità che in modo totalmente gratuito e in pochissimi click, permette a tutti gli utenti iliad di accedere all’offerta di punta direttamente online tramite la propria Area Personale, accessibile dal sito di Iliad”.

Questo quanto espresso da Iliad sul sito ufficiale ma nel frattempo tutti dimenticano l’offerta da 7,99 € al mese con 80 giga e tutto senza limiti. Anche quest’ultima è ancora disponibile.