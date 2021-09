Le CPU desktop Alder Lake di Intel che verranno lanciate a novembre, oltre alle novita’ che riguardano prestazioni e consumi, verranno munite di dissipatori stock in collaborazione con la serie LAMINAR.

Le immagini della serie Intel LAMINAR, le nuove soluzioni di dissipazione che copriranno l’intera gamma di CPU Alder Lake da 65 W, sono state pubblicate da Ayxerious (tramite Videocardz) su Twitter. Secondo le foto trapelate, Intel sta preparando almeno tre nuovi dispositivi di raffreddamento per la sua linea Alder Lake che saranno compatibili con il socket LGA 1700 e offriranno un enorme aggiornamento rispetto ai dispositivi presenti in scatola.

A quanto pare, i dissipatori arriveranno in tre segmenti, il RS1 base per i chip Pentium e Celeron, RM1 per i chip Core i7/Core i5/Core i3 e l’RH1 di fascia alta per i chip Core i9.

Il dispositivo di raffreddamento ha una ventola nel mezzo e viene fornito con LED RGB. Anche il meccanismo di montaggio è stato aggiornato per la variante di fascia alta che adesso presenta un design a vite anziché la rotazione e blocco. Queste caratteristiche saranno implementate anche sulle fasce entry-level, RS1 e RM1.

Cosa cambia tre le tre categorie

Mentre l’RM1 presenta più alette in alluminio e un dissipatore di calore interno più robusto con una piccola striscia LED che circonda la ventola, mentre il dispositivo di raffreddamento “RS1” di base non presenta LED e sembra avere un dissipatore di calore circolare più piccolo senza le alette in alluminio più grandi. Le alette che si collegano al dissipatore di base sono in realtà realizzate in plastica e solo per design.

Sembra che questi dispositivi di raffreddamento saranno disponibili solo con CPU desktop non K Alder Lake, mentre le SKU della serie K arriveranno senza dispositivi di raffreddamento, proprio come i chip di ultima generazione. Intel raccomanderà dispositivi di raffreddamento aria/liquido di terze parti di fascia alta a coloro che acquistano i loro chip sbloccati Alder Lake per l’overclocking o solo per l’uso standard poiché avranno hanno una potenza di 125 W.