Coop e Ipercoop cercano di avvicinarsi il più possibile agli utenti che vogliono risparmiare su ogni singolo acquisto effettuato in negozio, e non solo presso i più importanti rivenditori di elettronica. Per l’occasione hanno lanciato un volantino molto allettante, con prezzi decisamente più bassi del normale.

Il risparmio è incredibile da Coop e Ipercoop, a patto che comunque si conoscano i limiti della nuova campagna promozionale; in primis è importante sottolineare che l’acquisto non può essere completato, almeno al prezzo mostrato, direttamente sul sito ufficiale, sarà sempre necessario recarsi personalmente in un negozio fisico. Tutti i prodotti sono commercializzati con garanzia legale della durata di 24 mesi, ed in parallelo i terminali mobile sono distribuiti in versione completamente sbrandizzata.

Coop e Ipercoop: queste sono le nuove offerte

Coop e Ipercoop tentano in tutti i modi di avvicinarsi agli utenti che da tempo vogliono acquistare uno smartphone, proponendo una buona offerta su un prodotto di fascia medio-bassa. Stiamo parlando del Samsung Galaxy A22, un terminale distribuito in promozione a soli 179 euro, e caratterizzato da discrete prestazioni generali.

La scheda tecnica parla di un prodotto con display da 6.4 pollici di diagonale, 4GB di RAM, 64GB di memoria interna (con possibilità di espanderla tramite microSD), 4 fotocamere nella parte posteriore, tra cui un sensore principale da 64 megapixel, sistema operativo Android 10 ed i classici sistemi di sblocco, senza però dimenticarsi dell’incredibile batteria da 5000mAh.

L’acquisto, lo ricordiamo, può essere completato solo ed esclusivamente nei punti vendita, non altrove in Italia.