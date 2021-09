Rimodulazioni unilaterali del contratto in arrivo anche da parte di Vodafone. La compagnia ha di fatto informato tutti i suoi clienti interessati dell’aumento di prezzo che avranno a partire dal prossimo rinnovo.

Vodafone: ecco chi è toccato dall’aumento

Vodafone ha comunicato tramite SMS a tutti gli utenti colpiti dall’aumento che il prezzo della loro promozione cambierà. Ecco di seguito il messaggio ricevuto dai clienti Vodafone:

“per continuare a investire sulla rete e rispondere al meglio alle nuove esigenze di traffico, dal primo rinnovo successivo al 21 Febbraio 2021 la tua offerta costerà 1,99 euro in più al mese. Per te 50 Giga al mese per 12 mesi, se non lo hai ancora fatto puoi attivarli chiamando il 42590 entro il 21/02.”

I clienti che subiranno questo aumento di 1,99 euro al mese sono gli abbonati alle seguenti offerte:

Vodafone Casa Senza Limiti;

Casa Zero Pensieri New;

Casa Zero Pensieri Plus;

Casa Senza Limiti Plus;

Telefono Senza Limiti;

Telefono Senza Limiti Extra;

Telefono Fisso e Tutto Facile Fisso;

C’è ovviamente possibilità di recedere il contratto gratuitamente vista la rimodulazione unilaterale. Sarete quindi liberi di valutare il passaggio ad altro operatore senza alcun problema.