Oggi OPPO presenta Reno6 Pro e OPPO Reno 6 presso la Fondazione Louis Vuitton di Parigi, un luogo unico che riflette la visione di OPPO tra tecnologia all’avanguardia e design artistico. Grazie a questo evento unico, in cui saranno ben due i protagonisti dell’azienda, Il mercato potrà vantare dei nuovi dispositivi di fascia media e top di gamma in grado di competere sul mercato del 2021.

In occasione del lancio e dell’evento la stessa azienda ha annunciato una nuova collaborazione con Kelvyn Colt, artista internazionale, per un videoclip musicale girato interamente con Oppo Reno 6 Pro 5G. Ma veniamo ai due nuovi smartphone, che integrano delle caratteristiche davvero interessanti, soprattutto in relazione al prezzo proposto e alle offerte aggiuntive di prodotti associati in regalo all’acquisto di questi due smartphone.

“La Serie Reno rappresenta da sempre la gamma OPPO più votata alla creatività e all’imaging, con l’obiettivo di trasformare ogni utente in un vero e proprio creatore digitale. Siamo orgogliosi di presentare oggi OPPO Reno6 Pro 5G e OPPO Reno6 5G, due smartphone dal perfetto equilibrio tra design dallo stile inconfondibile, prestazioni senza compromessi e un’attenzione a video e foto ritratto come mai prima d’ora. Sono certa che questa nuova line-up riceverà ottimi riscontri dai consumatori italiani, accontentando soprattutto gli appassionati di fotografia mobile, anche i più esigenti”, dichiara Isabella Lazzini, Chief Marketing Officer OPPO Italia.

Reno 6 e 6 Pro 5G, tra medio gamma e top di gamma 2021

La nuova serie 6 Reno di Oppo offre delle prestazioni eccezionali in moltissimi campi, soprattutto sotto il lato della fotografia, su cui l’azienda si è concentrato in maniera particolari. Entrambi gli smartphone sono dotati di un design elegante e innovativo con l’esclusiva finitura OPPO Glow, ispirato al fenomeno naturale della cristallizzazione della neve e in grado regalare giochi di luce unici, davvero bella dal vivo e ben visibile anche distanza.

OPPO Reno 6 Pro 5G è lo smartphone flagship di questa nuova line-up, che monta un Qualcomm Snapdragon 870 5G, per prestazioni complete ed equilibrate sotto il profilo dei consumi e delle temperature sviluppate dal SoC. Reno 6 5G rappresenta la perfetta combinazione tra funzionalità e accessibilità tipica del mondo medio gamma, grazie all’ormai immancabile supporto alla connettività 5G, AI e al display AMOLED: dispone anche di un processore con architettura a 6nm e 8GB di RAM e 128GB di storage.

Fantastica la tecnologia di ricarica SuperVOOC 2.0 di OPPO, che offre agli utenti la possibilità di ricaricare lo smartphone in soli 30 minuti. Inoltre, per completare questa ottima dotazione, i nuovi smartphone sono equipaggiati di display AMOLED, per un’esperienza visiva più fluida e coinvolgente, con una frequenza di aggiornamento di 90Hz, e Reno 6 Pro può vantare una certificazione HDR10+, con una gamma di colori ancora più ampia e immagini di qualità superiore.

Fotocamere al top con funzionalità bokeh di nuova generazione

Sfruttando al massimo le capacità AI dei processori Snapdragon, Reno 6 Pro 5G e Reno 6 5G sono stati dotati di una funzionalità video-ritratto eccellente: in particolar modo, Bokeh Flare Portrait Video fornisce ai video un effetto bokeh di qualità cinematografica, con un’elaborazione video in tempo reale in grado di catturare ritratti con punti luce bokeh sullo sfondo; AI Highlight Video è invece in grado di rilevare automaticamente la luce ambientale e di ottimizzare al meglio i video. La modalità Ultra Steady Video, grazie alla stabilizzazione del sensore, assicura la massima stabilizzazione, anche per gli scenari di ripresa più veloci e in movimento.

OPPO Reno 6 Pro 5G è dotato di una fotocamera AI da 50MP sul retro e di una Selfie Camera da 32MP. Grazie al sensore Sony IMX766, gli scatti sono ancora migliori rispetto al passato e in qualsiasi contesto. Invece, OPPO Reno6 5G con una tripla fotocamera posteriore da 64MP, è capace di catturare al meglio sia scene video complesse sia ottimi scatti fotografici, ottenendo risultati sorprendenti nella maggior parte delle condizione di luce.

Prezzo e disponibilità

OPPO Reno6 Pro 5G e OPPO Reno6 5G sono disponibili da oggi in Italia su Amazon.it e nei migliori negozi di elettronica di consumo e gli operatori di telefonia. OPPO Reno6 Pro 5G è disponibile a un prezzo consigliato al pubblico di 799,99€ nelle colorazioni Arctic Blue e Lunar Grey; mentre è possibile acquistare OPPO Reno6 5G al prezzo consigliato di 499,99€, nei colori Arctic Blue e Stellar Black.

Ma non è tutto, infatti fino al 20 ottobre 2021 è possibile ricevere inclusi nel prezzo i seguenti pacchetti:

Acquistando OPPO Reno6 Pro, OPPO Enco X, OPPO Band Style e una cover in silicone, per un valore commerciale totale di 279,40€;

Acquistando OPPO Reno6, OPPO Enco Free2 e una cover con funzione flash, per un valore commerciale totale di 179,80€.

Inoltre, tutti coloro che faranno l’acquisto il 31/12/2021, potranno ricevere tutta la protezione di OPPO Care Light 2021, con 3 mesi di garanzia dello schermo e la sua eventuale sostituzione presso i centri di assistenza autorizzati da OPPO in Italia. Tale garanzia copre tutti i danni riportati, anche dovuti a cadute accidentali, urti e compressioni derivanti da forze esterne.