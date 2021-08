Gli utenti che da tempo volevano acquistare un nuovo prodotto di tecnologia, sono felicissimi di avere la possibilità di risparmiare più del previsto, grazie alla campagna promozionale Trony, attualmente attiva però solo in determinati punti vendita.

Come spesso accade, gli acquisti potranno essere completati solo ed esclusivamente in specifiche location, in particolar modo nei negozi dislocati nelle regioni Molise, Abruzzo, Veneto, Emilia Romagna e Marche, a cui aggiungere Rieti e la Repubblica di San Marino. Gli ordini, almeno ai prezzi indicati nell’articolo, non sono effettuabili sul sito ufficiale o da altre parti.

Trony: ecco le nuove offerte del momento

Le nuove offerte del volantino Trony toccano praticamente tutte le fasce della telefonia mobile, a partire ad esempio dal top di gamma Samsung più richiesto del momento, quale è il Samsung Galaxy S21. Il prezzo, per la variante completamente sbrandizzata, si aggira attorno ai 779 euro.

Con 30 euro in meno, nell’eventualità in cui siate appassionati del mondo Apple, potrete aggiudicarvi il nuovo iPhone 12; la spesa, sempre per la variante no brand, corrisponde esattamente a 749 euro. Non mancano chiaramente anche modelli decisamente più economici, tutti perfettamente rappresentati da Motorola Moto E7i Power, Samsung Galaxy A12, Xiaomi Redmi 9C, Motorola Moto G30 o similari, in vendita a prezzi che non vanno oltre i 399 euro.

