Il noto operatore telefonico arancione ha da poco avviato una nuova campagna SMS con la quale sta cercando di far tornare alcuni suoi ex clienti. In particolare, WindTre sta proponendo l’offerta mobile denominata WindTre Go 100 Flash+ ad un costo mensile di 8,99 euro.

WindTre lancia la promo WindTre Go 100 Flash+ per far tornare i suoi ex clienti

WindTre ha deciso di tentare alcuni suoi ex clienti con una nuova offerta mobile. Come già accennato, si tratta della promozione denominata WindTre Go 100 Flash+ la quale ha un costo di 8,99 euro al mese. Oltre a questo, non è poi previsto alcun costo di attivazione, anche se sarà però necessario acquistare la scheda SIM ad un costo di 10 euro.

Con questa offerta mobile, si potranno utilizzare ben 100 GB di traffico dati per navigare con connettività 4G, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri e 200 SMS verso tutti. L’offerta vale anche in roaming all’estero, ma in questo caso il traffico dati scende a soli 5 GB. Per attivarla, gli utenti interessati dovranno richiedere la portabilità del proprio numero presso un negozio fisico autorizzato. Ecco qui di seguito il testo del messaggio inviato dall’operatore:

“L’estate è qui! 100 Giga, 200 SMS e minuti illimitati a 8,99 euro al mese sulla nuova Rete Top Quality di WINDTRE. Attivazione GRATIS e SIM 10E nei nostri negozi. Dettaglio su ulteriori costi in caso di utilizzo e info privacy su windtre.it/go100flpl/”.

Vi ricordiamo comunque che fino a settembre saranno disponibili tante altre offerte con minuti e giga per navigare, come ad esempio la promo WindTre Medium 5G Limited Edition.