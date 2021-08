Il colosso sudcoreano Samsung ha presentato in veste ufficiale per il mercato indiano un nuovo smartphone medio di gamma con supporto alle reti di quinta generazione. Stiamo parlando del nuovo Samsung Galaxy M32 5G, il quale era già stato ampiamente spoilerato in queste ultime settimane da numerose indiscrezioni.

Samsung Galaxy M32 5G: ufficiale il nuovo medio di gamma di Samsung con supporto al 5G

Samsung ha quindi deciso di ampliare il suo catalogo di smartphone dotati del supporto alle nuove reti di quinta generazione. Il nuovo dispositivo, in particolare, è il Samsung Galaxy M32 5G. Quest’ultimo presenta davvero molte differenze rispetto alla sua versione con connettività 4G annunciata ufficialmente qualche mese fa e, oltre a questo, sembra essere un re-branded dello scorso Samsung Galaxy A32 5G.

A cambiare, in primis, è il processore montato a bordo, che ora è il SoC MediaTek Dimensity 720 con a supporto tagli di memoria da 6 e 8 GB di RAM e 128 GB di storage interno espandibile fino a 1 TB tramite scheda microSD. Rispetto all’altro modello, cambia anche il design. Il nuovo dispositivo di Samsung dispone infatti di un Infinity-V Display con tecnologia IPS LCD da 6.5 pollici di diagonale in risoluzione HD+, mentre sul retro troviamo quattro fotocamera da 48+8+5+2 megapixel poste in maniera moderna come sugli ultimi device della serie Galaxy A. Troviamo infine una batteria da 5000 mAh con ricarica rapida da 15W, un sensore biometrico laterale, Android 11 con l’interfaccia utente OneUI 3.1,

Prezzi e disponibilità

Il nuovo Samsung Galaxy M32 5G sarà distribuito per il mercato indiano a dei prezzi rispettivamente pari a 240 euro e 265 euro nelle colorazioni Slate Black e Sky Blue.