Non molto tempo fa il colosso sudcoreano Samsung aveva ufficializzato per il mercato indiano il nuovo smartphone medio di gamma Samsung Galaxy M32 con connettività 4G. Stando a quanto è emerso, però, l’azienda presenterà a breve anche una versione con supporto alla connettività 5G.

Samsung Galaxy M32 con connettività 5G in arrivo: ecco cosa sappiamo

Uno degli ultimi device di fascia media targato Samsung verrà presto annunciato anche in una versione con supporto alle ultime reti di quinta generazione. Come già accennato, lo smartphone in questione si chiamerà Samsung Galaxy M32 5G ed arriverà ufficialmente per il mercato indiano il prossimo 25 agosto 2021. A confermarlo, infatti, sono state alcune immagini teaser.

Quello che cambierà maggiormente rispetto alla versione LTE sarà il processore. A bordo del nuovo device, infatti, troveremo un processore di casa MediaTek con processo produttivo a 7 nm, ovvero il SoC MediaTek Dimensity 720. Oltre a questo, ci saranno anche piccole differenze riguardanti l’autonomia e il comparto fotografico. Il sensore fotografico principale, infatti, sarà da 48 megapixel, mentre la versione 4G ha un sensore da 64 megapixel.

La batteria, poi, si ferma ai 5000 mAh, contro gli iniziali 6000 mAh presenti sulla versione LTE. A cambiare, infine, sarà anche il display. Quest’ultimo sarà infatti un pannello con tecnologia IPS LCD con una diagonale da 6.5 pollici in risoluzione HD+ e con una frequenza di aggiornamento ferma ai 60Hz. Anche in questo caso, la variante precedente dispone di un pannello SuperAMOLED e con refresh rate a 90Hz.

In sostanza, il nuovo Samsung Galaxy M32 5G sarà depotenziato rispetto alla sua variante 4G.