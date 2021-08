AFTER 3: il film cambia casa, il sequel non arriverà nelle sale cinema ma in streaming

Dopo aver cavalcato l’onda del successo nelle sale di tutti i cinema, si inizia a respirare aria di cambiamento. Il teen drama scritto da Anna Todd e con protagonisti i giovani Josephine Langford e Hero Fiennes Tiffin, è un capolavoro per adolescenti e non solo. Il film sarebbe dovuto uscire nei cinema il 1 settembre. Ebbene, la data è sempre stata la stessa e rimarrà tale, cambierà però il luogo d’approdo. Niente più sale: ora After 3 ce lo potremo gustare direttamente da casa, senza il bisogno di Green Pass, mascherine e distanza di sicurezza.

AFTER 3: dove sbarcherà stavolta?

Riusciremo a vederlo nelle liste di Netflix? Errato. Al momento si sa solo che After 3 arriverà su Amazon Prime Video, sede del secondo capitolo della saga e di altri film distribuiti dalla casa di produzione cinematografica fondata da Sergio Leone (tra gli ultimi il film fantasy Chaos Walking con Tom Holland.)

Aspettate, non ve ne andate sul più bello! Qui di seguito vi alleghiamo la sinossi ufficiale di After 3:

“Nel terzo film della saga After Tessa inizia un nuovo emozionante capitolo della sua vita. Mentre si prepara a trasferirsi a Seattle per il lavoro dei suoi sogni, la gelosia di Hardin e il suo imprevedibile temperamento raggiungono un punto critico e minacciano di porre fine alla loro intensa relazione. La situazione si complica quando il padre di Tessa ritorna dopo 9 anni di assenza, e vengono alla luce rivelazioni inaspettate sulla famiglia di Hardin. Tessa e Hardin devono decidere se vale la pena continuare a combattere per il loro amore o se è il momento di prendere ognuno la propria strada e rinunciare, una volta per tutte, alla loro struggente passione.”