Iliad continua ad essere assoluta protagonista nel campo della telefonia mobile. Il provider francese ha deciso di confermare anche nel mese di Agosto la sua speciale tariffa Giga 120. Gli utenti che attiveranno questo ticket riceveranno chiamate senza limiti verso tutti, SMS da inviare a chiunque e 120 Giga per la connessione internet. Il costo mensile per il rinnovo della tariffa è di soli 9,99 euro.

Iliad, ancora niente app su iPhone e Android

Le tariffe low cost continuano ad essere una vera garanzia per Iliad e per tutti i suoi clienti. Gli abbonati che scelgono il provider francese però dovranno anche rinunciare ad alcuni servizi, divenuti oramai strategici con gli altri operatori. Ad esempio, Iliad non garantisce ai suoi clienti la possibilità di scaricare un’app ufficiale.

Il gestore francese, né sugli smartphone Android né sugli iPhone, mette a disposizione un’app ufficiale. Anziché scaricare l’app ufficiale dai diversi negozi virtuali, gli utenti per la gestione del loro profilo dovranno necessariamente collegarsi con il sito web ufficiale dell’operatore.

Nelle ultime settimane diversi rumors avevano profetizzato l’arrivo di una possibile app nativa per Iliad. Purtroppo, ad oggi, le indiscrezioni non sono state confermate dalla natura dei fatti. Anche nelle settimane a venire, quindi, gli utenti dovranno affrontare l’assenza di un’app sugli smartphone di ultima generazione.

Tutti coloro che sono in possesso di smartphone Android inoltre hanno anche un ulteriore svantaggio. Se sino a qualche settimana fa, attraverso Google Play Store era possibile scaricare una serie di app parallele per la gestione dei profili Iliad, ad oggi questi servizi non sono più disponibili.