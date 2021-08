Comet vuole tornare in testa alla classifica dei rivenditori di elettronica, e per farlo ha deciso di giocarsi il tutto per tutto contro Unieuro e simili, grazie ad una campagna promozionale ricca di occasioni e di prezzi sempre più bassi.

L’accessibilità è chiaramente la componente più importante del volantino, tutti possono godere dei medesimi sconti, indipendentemente dalla provenienza territoriale; gli acquisti possono anche essere completati tramite il sito ufficiale, fruendo inoltre della spedizione gratuita presso il proprio domicilio al superamento dei 49 euro di spesa effettivi.

Comet: il volantino che nessuno si aspettava

All’interno del volantino Comet si possono scovare occasioni per tutti i gusti, a partire ad esempio dagli attuali top di gamma, quali possono essere Xiaomi Mi 11, Apple iPhone 12, Oppo Find X3 Pro, Oppo Find X3 Neo o anche il più economico Xiaomi Mi 11i. I prezzi dei suddetti partono da 599 euro, per raggiungere la soglia dei 1000 euro con il Find X3 Pro; tutti sono commercializzati in versione no brand e con garanzia di 24 mesi.

In alternativa si consiglia l’acquisto di uno smartphone appartenente alla fascia medio-bassa, in particolar modo con un prezzo finale non superiore ai 399 euro, potendo scegliere tra i vari Xiaomi Redmi Note 9, Motorola E7 Power, Oppo A53s, Xiaomi Mi 11 Lite o similari, anche in questo caso commercializzati con le medesime condizioni dei precedenti.

Ogni altra informazione in merito al volantino Comet è disponibile direttamente sul sito ufficiale, o nelle pagine che trovate elencate nell’articolo.