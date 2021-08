Il nuovo volantino Unieuro vuole assolutamente dire la sua nel mercato della rivendita di elettronica, per questo motivo ha deciso di lanciare una lunga serie di importanti promozioni, tutte applicate su prodotti dalla buona qualità generale, e dal prezzo tutt’altro che elevato.

Il risparmio è notevole, ma sopratutto è generalizzato ad ogni consumatore in Italia; avete capito bene, l’accesso ai prezzi indicati nell’articolo è possibile da parte di ogni singolo consumatore, sia in negozio che tramite il sito ufficiale di Unieuro. Coloro che decideranno di affidarsi a questa seconda soluzione, lo ricordiamo, potranno ricevere gratuitamente la merce presso il proprio domicilio, previa una spesa superiore ai 49 euro.

Unieuro: scoprite subito quali sono i migliori sconti

Il top di gamma da non perdere assolutamente di vista da Unieuro, è chiaramente il Samsung Galaxy S21, uno smartphone davvero eccellente, con il quale l’utente avrà la possibilità di accedere a prestazioni di altissimo livello, pagandolo una cifra complessivamente accettabile, pari infatti a 779 euro (per la variante no brand con 128GB di memoria interna).

In caso contrario è possibile affidarsi a soluzioni molto più economiche, rientranti nei 500 euro di spesa, del calibro di Xiaomi Mi 11 Lite, xiaomi Redmi Note 9T, Samsung galaxy A22, Realme 8 Pro, Oppo find X3 Lite o similari. Anche in questo caso, i prodotti sono tutti commercializzati con garanzia legale della durata di 24 mesi, e disponibili in versione completamente no brand.

