Il produttore cinese Huawei ha presentato in queste ultime ore un nuovo smartphone appartenente alla famiglia Huawei Nova. Stiamo parlando in particolare del nuovo medio di gamma Huawei Nova 8 SE Life Edition, il quale si presenta come una sorta di versione leggermente depotenziata dello scorso Nova 8 SE.

Huawei ufficializza il nuovo Huawei Nova 8 SE Life Edition

Huawei ha dunque presentato nel corso delle ultime ore un nuovo smartphone appartenente alla fascia media del mercato. Il nuovo Huawei Nova 8 SE Life Edition presenta alcune caratteristiche meno prestanti del fratello maggiore presentato sul mercato qualche mese fa. Sul fronte, in particolare, troviamo un display da 6.6 pollici in risoluzione FullHD+. Questa volta si tratta di un pannello con tecnologia IPS LCD ed è presente un piccolo foro per la fotocamera anteriore per i selfie.

Dal punto di vista fotografico, troviamo tre fotocamere posteriori con sensori fotografici rispettivamente da 48 e due megapixel (un sensore macro e uno di profondità). Lato prestazionale, invece, è presente il SoC HiSilicon Kirin 710A con tagli di memoria da 8 GB di RAM e 128 GB di storage interno.

Display IPS LCD con una diagonale da 6.6 pollici in risoluzione FullHD+ con un foro centrale

Processore HiSilicon Kirin 710A

Tagli di memoria da 8 GB di RAM e 128 GB di storage interno

Tripla fotocamera posteriore da 48+2+2 megapixel

Fotocamera anteriore da 16 megapixel

Batteria da 4000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 40W

Sistema operativo Android 10 con interfaccia utente EMUI in versione 10.1

Prezzi e disponibilità

Il nuovo Huawei Nova 8 SE Life Edition sarà distribuito per il mercato cinese nelle colorazioni Magic Night Black e Frost Silver ad un prezzo di circa 247 euro al cambio.