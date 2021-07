Per il Comic-Con@Home, durante il panel dedicato alle serie TV, è stata annunciata a sorpresa la data di uscita della sesta stagione di Lucifer, la quale si è rivelata tra le serie maggiormente iconiche e amate di questi ultimi tempi, capace di attirare l’attenzione di un pubblico proveniente da praticamente tutto il globo. La data di uscita è davvero vicina: la season 6 di Lucifer uscirà il 10 settembre 2021.

Dunque, ci troviamo davanti alla sesta e ultima stagione della serie TV su Netflix, la piattaforma che è riuscita a far sì che lo show venisse prolungato per ulteriori tre capitoli, dopo che la rete di produzione originaria (Fox) aveva deciso di cancellarla definitivamente. Dunque, il colosso californiano ha fatto sapere – mediante anche un bellissimo trailer – che Lucifer farà un’ultima notte a Los Angeles.

Lucifer, si chiude il ciclo narrativo: tutti carichi per il binge watching

Qualche giorno fa Tom Ellis, l’attore che interpreta Lucifer Morningstar, aveva postato qualche foto scattata dal set della sesta stagione, facendo salire l’hype a tutti i fan più accaniti della serie TV. Al panel del Comic-Con@Home, oltre a Tom Ellis c’erano anche i due sceneggiatori principali, ossia Joe Henderson e Ildy Modrovich, i quali hanno dichiarato ufficialmente che la sesta stagione sarà sicuramente l’ultima.

Nonostante ci sia stato qualcuno che abbia fatto notare che non è la prima volta che viene affermata una cosa del genere, Henderson ci ha tenuto ugualmente a precisare un particolare: “C’è una storia che non sapevamo di dover raccontare fino a quando non siamo arrivati ​​al finale e della quinta stagione. E una volta che siamo arrivati a quel punto, ci siamo resi conto che c’era materiale per un’intera stagione degna essere sviscerata e di cui siamo entusiasti”.