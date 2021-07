Gli operatori telefonici sono più agguerriti che mai, ma Fastweb sembra proprio batterli tutti. Oltre alle promo rete fissa con navigazione fino a 1.5 Gbps, questo MVNO offre davvero tanto. Continua infatti l’offerta Fastweb NeXXt Mobile che regala tanti Giga e chiamate illimitate ad un prezzo davvero fuori di testa. Scopriamo anche tutti gli smartphone da abbinare alla tariffa che, durante questi giorni, sono in super in offerta.

Fastweb NeXXt Mobile

Iniziamo a scoprire il contenuto incluso nella ricca tariffa dell’operatore giallo dedicata alla rete mobile. Un incredibile bundle in promozione a 7,95 euro al mese quello dell’offerta Fastweb NeXXt Mobile. Ecco cosa contiene:

chiamate illimitate verso tutti i numeri di rete fissa e mobile nazionale;

verso tutti i numeri di rete fissa e mobile nazionale; 100 SMS ;

; 90 Giga di traffico dati;

di traffico dati; spedizione e contributo della SIM gratuiti;

3 mesi di Discovery+ gratis.

Ricordiamo inoltre che con Fastweb il 5G è incluso e si attiva automaticamente con uno smartphone compatibile alla tecnologia di quinta generazione. Se ancora non ne possedete uno e volete navigare alla velocità della luce, ecco gli smartphone 5G abbinabili alla promo. Tra l’altro diversi modelli sono anche in offerta per questi giorni.

Smartphone 5G: ecco l’elenco di quelli in promozione

Sul sito ufficiale di Fastweb si trova una ricca selezione di smartphone 5G. In questo articolo ci concentreremo su quelli che l’operatore sta proponendo con la rata scontata. Ecco l’elenco dei modelli e il relativo costo.

Partiamo con la gamma degli OPPO:

A94 5G 128 GB a 15,90 euro per 20 rate anziché 18,45 euro;

a 15,90 euro per 20 rate anziché 18,45 euro; Find X3 Lite 5G 128 GB a 21,45 euro per 20 rate anziché 24,95 euro;

a 21,45 euro per 20 rate anziché 24,95 euro; Find X3 Neo 5G 256 GB a 33,90 euro per 20 rate anziché 39,95 euro.

Continuiamo ora i Samsung compatibili con il 5G di Fastweb:

Galaxy S21 5G da 128 GB a 39,75 euro per 20 rate anziché 43,95 euro, quello da 256 GB invece a 40,95 euro per 20 rate anziché 46,45 euro;

da a 39,75 euro per 20 rate anziché 43,95 euro, quello da invece a 40,95 euro per 20 rate anziché 46,45 euro; Galaxy S21+ 5G da 128 GB a 47,3 euro per 20 rate anziché 53,95 euro, quello da 256 GB invece a 50,95 euro per 20 rate anziché 56,45 euro;

da a 47,3 euro per 20 rate anziché 53,95 euro, quello da invece a 50,95 euro per 20 rate anziché 56,45 euro; Galaxy S21 Ultra 5G da 128 GB a 58,45 euro per 20 rate anziché 63,95 euro, quello da 256 GB invece a 63,45 euro per 20 rate anziché 66,45 euro.

Inoltre non poteva mancare Xiaomi che però ha solo un modello in offerta compatibile con il 5G di Fastweb:

Mi 10T 5G 128 GB a 20,95 euro per 20 rate anziché 24,95 euro;

Tutti gli iPhone 12 che vuoi

Infine non poteva mancare l’iPhone 12 per gli amanti della mela morsicata:

da 64 GB a 43,45 euro per 20 rate anziché 46,95 euro;

a 43,45 euro per 20 rate anziché 46,95 euro; da 128 GB a 46,96 euro per 20 rate anziché 49,45 euro;

a 46,96 euro per 20 rate anziché 49,45 euro; mini da 64 GB a 40,70 euro per 20 rate anziché 41,95 euro;

da a 40,70 euro per 20 rate anziché 41,95 euro; mini da 128 GB a 42,45 euro per 20 rate anziché 44,45 euro;

da a 42,45 euro per 20 rate anziché 44,45 euro; Pro 128 GB a 56,45 euro per 20 rate anziché 59,40 euro;

a 56,45 euro per 20 rate anziché 59,40 euro; Pro Max da 128 GB a 62,20 euro per 20 rate anziché 64,40 euro;

da a 62,20 euro per 20 rate anziché 64,40 euro; Pro Max da 256 GB a 66,95 euro per 20 rate anziché 70,40 euro;

da a 66,95 euro per 20 rate anziché 70,40 euro; Pro Max da 512 GB a 79,45 euro per 20 rate anziché 91,90 euro.

Insomma, Fastweb ha proprio deciso di coccolare i suoi clienti con questi modelli di smartphone proposti a prezzi davvero incredibili. Ricordiamo inoltre che sono sempre attivabili le soluzioni Fastweb NeXXt Casa, anche se la promo estate sembra essere per ora terminata.