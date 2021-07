Arrivano notizie inerenti a Vodafone. Il provider britannico ha deciso di lanciare nuove tariffe low cost per tutti i clienti che cambieranno operatore. Ulteriore novità dal gestore inglese arriva nel settore dei servizi. Il provider, infatti, ha deciso di proporre a tutti i suoi abbonati una valida proposta, con l’adozione dalle eSIM.

Vodafone, attivazione anche online per le eSIM

In linea con le attuali condizioni commerciali, le schede virtuali di Vodafone seguiranno in tutto e per tutto le condizioni delle SIM tradizionali. Per gli abbonati, quindi, sarà previsto un costo una tantum dal valore di 10 euro. Questo costo dovrà essere corrisposto nel momento di attivazione della scheda telefonica.

Gli utenti che scelgono una eSIM avranno in loro dote un codice QR. Il codice QR sarà utile per gli utenti al fine di associare la propria rete allo smartphone di ultima generazione. Al tempo stesso, questo codice sostituisce i codici PUK e PIN delle schede fisiche.

Come per gli altri operatori, anche con Vodafone le eSIM potranno essere utilizzate solo per i possessori degli smartphone di nuova generazione. Il gestore inglese, in termini di compatibilità, non prevede distinzioni tra smartphone Android e iPhone.

La grande novità di Vodafone sta nella possibilità di attivare ora le eSIM anche su internet, attraverso il sito online. A partire dalla stagione estiva, nel momento di acquisto per una ricaricabile di listino, gli abbonati potranno scegliere se affidarsi ad una SIM tradizionali o ad una eSIM virtuale. Escluse per ora le tariffe operator attack dedicate alla portabilità del numero.