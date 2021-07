Huami è l’azienda cinese che è molto presente nel mercato smartwatch, per capirci è l’azienda dietro i noti marchi Amazfit e Zepp. La stessa azienda ha in programma importanti novità per il settore degli indossabili.

Huami ha infatti fissato un evento ufficiale in Cina per il prossimo 13 luglio, durante il quale ci aspettiamo il nuovo sistema operativo sviluppato in casa dall’azienda cinese per i suoi indossabili che arriveranno sul mercato come dispositivi Amazfit e Zepp. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Amazfit riceverà presto un nuovo sistema operativo OS

L’evento del 13 luglio è denominato The Future of Health, e pertanto ci aspettiamo particolari novità volte al monitoraggio della salute e delle attività fisiche. Attraverso i video che trovate a questo indirizzo potete avere un’anteprima del nuovo sistema operativo, provato dal noto leaker cinese Digital Chat Station. È bene ricordare che i prodotti di questo tipo integrano già attualmente un sistema operativo proprietario.

Chiaramente quanto si sta profilando all’orizzonte per i prodotti Huami vale per gli utenti cinesi. Ci aspettiamo infatti un lancio prima per la Cina e forse solo successivamente per i mercati occidentali. Vi ricordo che negli ultimi giorni il colosso ha confermato Amazfit, marchio globale nel mercato degli smartwatch, conferma la sua posizione di partner di una delle più grandi manifestazioni sportive a livello mondiale, annunciando la sua partnership con le edizioni italiane Spartan.

Amazfit è infatti Official Partner delle gare Spartan in tutti i territori USA e EMEA, occasioni perfette per permettere a tutti gli atleti di testare le funzionalità del recentissimo T-Rex Pro su uno dei percorsi ad ostacoli più sfidanti ed estremi al mondo. Sul lancio del nuovo sistema OS vi terremo informati nelle prossime settimane.