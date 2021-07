Dopo tanta attesa, sembra che finalmente Tesla sia pronta per la consegna dei primi modelli di Cybertruck. I fortunati acquirenti potrebbero ricevere il loro pick-up elettrico entro la fine dell’anno.

La data di consegna non è ancora stata confermata, ma Elon Musk ha rilasciato una dichiarazione molto interessante. Il CEO di Tesla ha annunciato che è in arrivo una novità estremamente importante sul veicolo.

Rispondendo ad un commento su Twitter, Elon Musk ha dichiarato che Cybertruck sarà dotato di quattro ruote sterzanti. Gli ingegneri Tesla infatti stanno lavorando per rendere il pick-up molto più agile e reattivo su strada.

Friday afternoons are usually Tesla design studio time. Cybertruck will be almost exactly what was shown. We’re adding rear wheel steering, so it can do tight turns & maneuver with high agility.

Lot of other great things coming.

— Elon Musk (@elonmusk) July 3, 2021