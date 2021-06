Il colosso sudcoreano Samsung alla fine ha presentato in veste ufficiale il suo nuovo medio di gamma della famiglia Galaxy M, ovvero il Samsung Galaxy M32. Nel corso delle ultime settimane erano emersi davvero numerosi rumors e indiscrezioni ma ora l’azienda ha rivelato tutto ufficialmente.

Samsung presenta ufficialmente il nuovo Samsung Galaxy M32

Il nuovo Samsung Galaxy M32 si presenta come uno smartphone piuttosto completo per questa fascia di prezzo. In primis, troviamo un Infinity-U Display con tecnologia SuperAMOLED. Nello specifico, si tratta di un pannello da 6.4 pollici in risoluzione FullHD+ con una elevata frequenza di aggiornamento pari a 90Hz e con una luminosità di picco notevole pari a 800 nits.

La parte posteriore dello smartphone ospita invece un modulo fotografico quadrato con quattro sensori fotografici: un sensore principale da 64 megapixel, un grandangolo da 8 megapixel e due sensori macro e di profondità da 2 megapixel. Nel notch a goccia trova invece posto una fotocamera anteriore per i selfie da 20 megapixel.

Dal punto di vista prestazionale, poi, il colosso sudcoreano ha deciso di optare per un processore di casa MediaTek. Nello dettaglio, troviamo il SoC MediaTek Helio G80 supportato da tagli di memoria differenti. Troviamo a scelta 4 o 6 GB di RAM e 64 oppure 128 GB di storage interno. Notevole inoltre la batteria, che ha una enorme capienza di ben 6000 mAh con ricarica rapida da 25W e non manca il software Android 11 installato a bordo con l’interfaccia utente OneUI in versione 3.1.

Prezzi e disponibilità

Per il momento il nuovo Samsung Galaxy M32 sarà commercializzato in India nelle colorazioni Black e Blue ad un prezzo di partenza di circa 160 euro al cambio attuale. Vi terremo aggiornati se ci saranno novità riguardo al suo possibile arrivo anche in Italia.