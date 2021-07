Il Samsung Galaxy F22 sarà uno dei prossimi smartphone che verrà annunciato dal noto colosso sudcoreano e ora, nel corso delle ultime ore, sono emersi alcuni teaser ufficiali che ci hanno rivelato la data del debutto ufficiale sul mercato indiano. Lo smartphone, in particolare, verrà presentato il prossimo 6 luglio.

Samsung Galaxy F22 in arrivo il 6 luglio: ecco quanto è emerso

In queste ultime settimane sono emersi numerosi dettagli riguardanti il prossimo device di fascia medio-bassa di Samsung ma ora, come già accennato, conosciamo anche la data del debutto ufficiale. Il nuovo Samsung Galaxy F22 sarà presentato ufficialmente per il mercato indiano il prossimo 6 luglio.

Dalle immagini teaser emerse in rete, abbiamo la conferma che la parte frontale dello smartphone sarà occupata da un Infinity-U Display con tecnologia SuperAMOLED. Il pannello, nello specifico, avrà una risoluzione pari ad HD+ con una diagonale da 6.4 pollici ed avrà una frequenza di aggiornamento pari a 90Hz.

Sulla parte posteriore, invece, ospiterà un modulo fotografico di forma quadrata. Nello specifico, ci sarà un sensore primario da 48 megapixel, un sensore grandangolare da 8 megapixel e due sensori da 2 megapixel ciascuno per scatti macro ed effetto bokeh.

La fotocamera anteriore per i selfie sarà invece da 13 megapixel. Sotto alla scocca, batterà il processore MediaTek Helio G80, mentre dal punto di vista dell’autonomia ci sarà una grande batteria da ben 6000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 22.5W. Vi ricordiamo che, stando a quanto emerso e viste la scheda tecnica, il prossimo Samsung Galaxy F22 sarà in sostanza un re-branded del Samsung Galaxy A22.