TIM ha sempre chiara la sua linea commerciale. Anche nel corso dei prossimi mesi estivi, il gestore italiano vuole sfidare Iliad e le sue principali low cost. Per attirare quanti più nuovi clienti possibili, il provider ha messo in campo una nuova promozione speciale chiamata TIM Wonder.

TIM, sfida d’estate a Iliad con le nuove tariffe Wonder

La TIM Wonder non si presenta in un’unica versione, ma offre diversi pacchetti ai suoi clienti. Per accedere a queste tariffe è necessario però effettuare la portabilità da altro provider. Allo stato attuale, queste particolari ricaricabili non sono destinate a quella fascia di pubblico che ha già una SIM attiva con il gestore italiano.

La prima versione della TIM Wonder presenta un ticket con chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS da inviare a tutti i numeri della rubrica e 70 Giga per la connessione internet. Il prezzo mensile per il rinnovo della ricaricabile è di 9,99 euro ogni trenta giorni.

Il costo della TIM Wonder nella sua seconda versione sarà sempre di 9,99 euro. In tale occasione, però, i clienti riceveranno chiamate senza limiti, SMS infiniti e 50 Giga per la connessione internet.

Per i clienti che desiderano sottoscrivere una nuova tariffa con TIM c’è inoltre una garanzia: il gestore infatti prevede anche prezzi bloccati almeno il primo semestre. Le tariffe TIM Wonder devono essere attivate solo ed esclusivamente presso uno store ufficiale del provider sul territorio italiano. Non disponibile, almeno per ora, la possibilità di acquisto online per le suddette tariffe.