L’ambizioso progetto che riguarda l’espansione della nuova rete WiFi in tutta Italia sta procedendo in maniera eccellente. Infatti, l’iniziativa di cui vi parliamo, che prende il nome di “Piazza WiFi Italia”, sembra che si stia espandendo sempre di più col tempo e lo stia facendo anche con grande velocità.

Di fatto, non molto tempo addietro, il Ministero dello Sviluppo Economico ha voluto fortemente introdurre questa novità, la quale oggi è diventata una risorsa richiestissima dagli utenti del nostro Paese. Scopriamo di seguito maggiori dettagli a riguardo.

WiFi Gratis: i lavori procedono con grande velocità

Allo stato attuale, pare che ci sia già la presenza di molti cittadini nel nostro Paese che possono connettersi alla rete WiFi. Naturalmente, l’accesso alla rete internet wireless che mette al servizio degli utenti questo progetto, come detto prima, sarà del tutto gratuita e a breve disponibile per tutti. Quindi, ci sarà una rete WiFi che sarà accessibile mediante un’app dedicata, ma solo in alcune parti specifiche della regione in cui ci troviamo.

Mettiamo in evidenza il fatto che i lavori stanno procedendo con una velocità davvero impressionante, e che i punti di accesso stanno aumentano sempre di più con il tempo. Questo è stato potuto fare in particolar modo grazie alla celebre azienda Infratel, la quale ha cominciato in partnership con TIM questo progetto nel gennaio del 2019.

In più, questa iniziativa è stata molto importante anche per quanto riguarda l’emergenza sanitaria. Molte strutture infatti, ospedaliere e sanitarie hanno potuto usare di ben 5.000 hotspot gratuiti da marzo del 2020. Quindi, l’espansione non si fermerà di certo e i paesi che potranno connettersi a internet gratuitamente saranno sempre di più.