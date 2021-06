Quando un gestore sembra non ingranare, potrebbe ben presto ritrovarsi a dover raccogliere i cocci di quel mosaico mai composto. In realtà ce ne sono poi alcuni che riescono a trovare la strada pian piano, ottenendo grandi risultati anche in corso d’opera. Uno di questi è un famosissimo gestore virtuale che prende il nome di CoopVoce, il quale fino al 2007 stava cercando la sua rivalsa. Finalmente, da circa due anni, i risultati stanno arrivando e stanno portando anche tanti utenti.

In tanti prima criticavano i pochi contenuti offerti dal gestore, il quale poi ha scelto di cambiare strategia. Sono arrivate pertanto nuove offerte molto interessanti con contenuti a volontà e con prezzi molto bassi. Attualmente sul sito ufficiale ci sono infatti tre proposte da prendere al volo, le quali dureranno ancora per poco. Si tratta della linea di promozioni mobili EVO, le quali sono le migliori di CoopVoce in questo momento.

CoopVoce: gli utenti possono avere il massimo con le promo EVO

EVO 50

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

50 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: soli 9,50 euro al mese per sempre

EVO 10

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

10 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: 5,90 euro al mese per sempre

EVO Voce&SMS