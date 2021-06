CoopVoce: disponibili tre offerte tra cui la EVO 50 a soli 9,50 euro

Grazie all’apporto dei gestori virtuali, gli utenti che cercano un nuovo provider non esitano mai a lanciarsi alla scoperta. Prima era davvero difficile fare un cambio di gestore dal momento che solo in pochi potevano permettere un risparmio visto a qualità e quantità. Oggi invece grazie ai provider virtuali le opzioni si sono moltiplicate, permettendo a tutti di avere a che fare con minuti, SMS e giga in quantità ma allo stesso tempo con prezzi molto accessibili. A dimostrare questo ci pensa ogni giorno CoopVoce, provider di livello assoluto che finalmente avrebbe trovato la mia scuola giusta per battere la concorrenza.

Le sue offerte sono molto vantaggiose sotto tutti i punti di vista, proprio come dimostrato sul sito ufficiale. Qui CoopVoce mette a disposizione del pubblico ben 3 offerte di livello, le quali offrono tutto per pochi euro.

CoopVoce: con le tre promo della linea Evolution non si può sbagliare, eccone 3 a partire da soli 4,50 euro al mese per sempre

EVO 50

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

50 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: soli 9,50 euro al mese per sempre

EVO 10

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

10 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: 5,90 euro al mese per sempre

EVO Voce&SMS